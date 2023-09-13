بوتين: لهذا السبب نحن هنا

قبل لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض أجندة محادثاتهما في مطار فوستوتشني الفضائي.

وحينما كان ينتظر قدوم موكب كيم جونغ أون رد بوتين على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء الأقمار الصناعية، بقوله: "هذا هو السبب الذي أتينا من أجله إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "زعيم كوريا الديمقراطية يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".

وعندما سؤل بوتين عما إذا كان سيجري بحث التعاون العسكري الفني خلال محادثاته مع كيم، قال: "سنتحدث عن كل القضايا دون عجالة. هناك ما يكفي من الوقت".

المصدر: RT