لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w03k
انتشر مقطع فيديو متداول يظهر لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية ما تسبب خلل في طيرانها مما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب.
اصطدم طائر بمحرك طائرة سعودية— صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 7, 2023
أثناء رحلتها من #تركيا إلى #جدة
وأفادت شركة #طيران_ناس في بيان :
نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من #طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة الرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك… pic.twitter.com/lNUV5EMkQq