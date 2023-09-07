لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية

اصطدم طائر بمحرك طائرة سعودية

أثناء رحلتها من #تركيا إلى #جدة

وأفادت شركة #طيران_ناس في بيان :

نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من #طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة الرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك… pic.twitter.com/lNUV5EMkQq