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لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية

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لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية
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انتشر مقطع فيديو متداول يظهر لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية ما تسبب خلل في طيرانها مما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب.

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