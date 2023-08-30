سفارة البحرين في موسكو تنظم فعالية تشكيلية بمشاركة فنانين عرب وروس

نظمت سفارة مملكة البحرين في موسكو بالتعاون مع جمعية البحرين للفن المعاصر فعالية فنية شارك فيها فنانون عرب وروس.

وأكد السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، تطور العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم ويعود الفضل بذلك إلى دعم سياسة الملك محمد بن عيسى آل خليفة وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال سفير مملكة البحرين في موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي في تصريح لـRT، على هامش الفعالية الفنيّة التي نظمتها سفارة المملكة في موسكو: "إن ملك البلاد والرئيس الروسي يؤكدان دائما على التواصل بين الشعبين في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية والسياحية.. ونأمل مع مرور 35 سنة على إقامة هذه العلاقات الدبلوماسية أن تتطور بشكل أكبر وأكبر حتى تلبي تطلعات الشعبين الصديقين".

ولفت السفير الساعاتي إلى أنه في إطار برامج سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية لتنظيم فعاليات فنية وثقافية "نستضيف اليوم في سفارة المملكة ورشة عمل ومعرض فن تشيكلي لمجموعة من الفنانين البحرينيين بمشاركة 9 فنانين من السيدات والرجال بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين في روسيا الاتحادية".

وبيّن أن "هذه الأعمال المشتركة تؤكد التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

تجارب فنية والحياة في البحرين وروسيا

وقال: بالأمس كان هناك احتفال في مدينة سوتشي بإقامة أمسية حفل فني مشترك للأروكسترا، والآن عندنا هذا المعرض الفني الجميل الذي استقطب عدد كبير من المهتمين بالحركة الفنية التشكيلية. والتي تتيح الفرصة للطرفين للاطلاع على التجارب والمدارس الفنية وكذلك الاطلاع على الحياة في البحرين وفي روسيا الاتحادية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن نشكر أولا الإخوان والفنانين في روسيا الاتحادية على دعمهم، وهم شاركوا في فبراير من هذا العام في مشروع ضم حوالي 50 دولة لأعمال اللوحات والتماثيل."

زيارات إلى مناطق روسية أخرى

وأردف قائلا: "والآن هناك مجموعة من الفنانين البحرينيين يشاركون هنا وستكون لديهم زيارات إلى مناطق أخرى في روسيا الاتحادية، كما وقّعوا مذكرة تفاهم بين جمعية الفن المعاصر في مملكة البحرين وعدد من المؤسسات الفنية في روسيا في روسيا من أجل تبادل الزيارات والخبرات والمعارض".

أيام روسيا في البحرين

وتابع الساعاتي في تصريحه لـRT: "كما تعلمون أن الفن والموسيقى والثقافة هي الرابط والجسور بين الشعوب بعيدا عن الاختلافات السياسية في العالم، نحن نريد أن نأصّل وأن نستثمر في هذا المجال، كما أنّنا وفي شهر أكتوبر المقبل سنحتفل في البحرين بمناسبة (أيام روسيا في البحرين) وسنستضيف مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية تحت رعاية وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية وستكون بمثابة أكبر تظاهرة فنية وثقافية في الخليج".

المصدر: RT