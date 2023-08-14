سوتشي تستضيف مؤلفا بحرينيا لختام مهرجان "روزا خوتور"

في إطار التعاون الثقافي بين روسيا والبحرين، وبدعم من إدارة الثقافة والآثار وسفارة البحرين في موسكو سيستمع الجمهور الروسي في سوتشي إلى مؤلفات المؤلف الموسيقي البحريني وحيد الخان.

وتعليقا على ذلك صرح المنتج العام للمهرجان دميتري ديدوخ بأنه "سعيد باستضافة الضيوف من البحرين في فعاليات مهرجان (روزا خوتور)، والذي يكتسب زخما دوليا حقيقيا للفن الكلاسيكي. حيث سيكون حفل وحيد الخان بمثابة رمز للصداقة والعلاقة الروحية بين روسيا والبحرين. ونحن على يقين من أن الجمهور سيستمتع كثيرا".

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وسوف يحضر حفل الختام لفيف من المسؤولين الروس، من بينهم النائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس مكتب الرئيس للمشاريع العامة سيرغي نوفيكوف، والصحفي المرموق والكاتب الحائز لجائزة الاستحقاق في الثقافة فلاديمير تولستوي (حفيد الكاتب الكبير ليف تولستوي).

من جانبه أعلن وحيد الخان أنه سيقدم من خلال الحفل المقام في 27 أغسطس الجاري عددا من مؤلفاته الموسيقية السيمفونية التي يضمها ألبومه الجديد الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "العودة إلى الحياة"، والذي يتميز بالسعي نحو إيجاد لغة وسيطة ما بين الموسيقى الأكاديمية الغربية بنسيجها السيمفوني المعقد، والطرب وأشكال الإيقاع الملونة التي تتميز بها الموسيقى الشرقية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

ويذكر أن وحيد الخان قدم عددا من الحفلات في أوروبا ومصر والبحرين عقب صدور ألبومه الأول "العودة – روح البحرين"، والذي تميزت مدوناته الموسيقية بالكتابة للأوركسترا السيمفوني الكبير، بالاستعانة بعدد من الآلات الشرقية، لا سيما آلات الإيقاع، ضمن قوالب حديثة وأنسجة أوركسترالية وهارمونية تجسد رحلة المؤلف من القاهرة حيث درس بالكونسيرفاتوار عازفا محترفا لآلة الأوبوا، وحتى احترافه التأليف الموسيقي، وبحثه الدائم عن الفكرة واللحن والتوزيع الأوركسترالي.

وتتضمن مؤلفات وحيد الخان مقطوعات تحمل عناوين: المحرق – فالس – الشجرة – النهوض- العودة – الإخلاص – اللؤلؤة – رقصتي – أسرار – إهانة الحب.

وتدور فعاليات مهرجان "روزا خوتور" للموسيقى الكلاسيكية في الفترة من 19-27 أغسطس الجاري، حيث يستضيف منتجع "روزا خوتور" الجبلي أحداث هذا المهرجان.

ويشارك في المهرجان فائزون في مسابقة المنح الممنوحة من الصندوق الرئاسي الروسي للمبادرات الثقافية، ويعد امتدادا لمهرجان سوتشي الأول للموسيقى الكلاسيكية، الذي أقيم في أماكن مختلفة من منطقة سوتشي الكبرى في أغسطس 2022، ليصبح هذا الحدث علامة بارزة في المشهد الموسيقي للمنطقة، حيث سيتمكن المشاهدون في هذه الفترة من الاستمتاع بفنون الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية على ارتفاع 1050 مترا.

ويصاحب العروض الأوبرالية ويقوم بعزف الحفلات السيمفونية في هذا المهرجان أوركسترا سوتشي السيمفوني بقيادة أليكسي أصلانوف.

المصدر: RT