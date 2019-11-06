معهد الإستشراق الروسي يكرم ملك مملكة البحرين ويقلده وسام "أغناطيوس كراشوفسكي"

وصل وفد من معهد الإستشراق الروسي برئاسة البروفسور فيتالي نعومكين رئيس معهد الإستشراق الروسي إلى مملكة البحرين حيث التقى الوفد مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما التقى نعومكين ومع وزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وكذلك مع رئيس مركز البحرين للدراسات السياسية والإستراتيجية وأبحاث الطاقة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، حيث استقبل الوفد بكثير من الحفاوة والتكريم.

وخلال اللقاء مع جلالة مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر (الصخير) الملكي في العاصمة البحرينية المنامة، ألقى البروفسور فيتالي نعومكين قرار مجلس الأمناء في معهد الإستشراق الروسي حيث أكد في الكلمة التي ألقاها، بأن المجلس قرر منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام (أغناطيوس كراتشكوفسكي)، نظراً للدور البارز الذي قام به جلالته في مجال حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الأديان منذ تولي جلالتكم الحكم في مملكة البحرين في عام 1999 وحتى اليوم.

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وضم الوفد الروسي إلى جانب البروفسور فيتالي نعومكين، كل من سعادة الدكتور مكسيم شيروكوف نائب رئيس مجلس الأمناء في معهد الإستشراق الروسي، والدكتور فاسيلي كوزنيتسوف رئيس قسم الدراسات الشرقية في المعهد، والدكتور حسام الدين سلوم مستشار معهد الإستشراق في شؤون العلاقات (الروسية الخليجية) وقضايا أمن الخليج.

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كما حضر هذا اللقاء سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين المفوض فوق العادة لدى روسيا الإتحادية، وكذلك سعادة السيد أيغور كريمنوف سفير الإتحاد الروسي لدى مملكة البحرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الجانب الروسي، بعد قيام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتأسيس مركز الملك حمـد العالمي للتعايش السلمي وتدشين كرسي الملك حـمـد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابـيـنـزا) الإيطالية، وهما خطوتان مهمتان من أجل نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والحوار والتي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمعات لمحاربة كل أنواع العنف والتميـيـز والكراهية ونشر رسالة السلام التي ينبغي أن تكون أساس للعلاقات الدولية والضمانة للحريات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعنصراً هاماً للحد من الحروب والصراعات في جميع بقاع العالم.

وفي مجال العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الإتحادية أشار رئيس معهد الإستشراق الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى السياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك حمد سبيل تعزيز وتطوير العلاقات (الروسية البحرينية) في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمبنية على الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

ولهذا أكد البروفسور فيتالي نعومكين أن قرر مجلس أمناء معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قرر احتراماً لهذه المبادرات والإنجازات منح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وســام (أغناطيوس كراتشوفسكي) الذي يعتبر أعلى وسام في الأكاديمية وذلك عرفاناً لجلالة ملك البحرين، وتقديراً من قبل الأكاديمية الروسية للدور البارز الذي يقوم به جلالته في نشر قيم السلام والوسطية والإعتدال في العالم، ولدوره الكبير في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دول وشعوب العالم.

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