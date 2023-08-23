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السعودية.. صاعقة مرعبة ضربت برج الساعة تزامنا مع عاصفة هزت أرجاء الحرم الملكي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة ضرب صاعقة لبرج الساعة قرب الحرم المكي في السعودية.

وتعرضت المملكة أمس الثلاثاء لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب، أدى إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن، وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء المملكة.

وقالت إمارة مكة المكرمة إنه تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء تشمل محافظات (الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات).

المصدر: RT

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