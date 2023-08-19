الجالية المسلمة تشتبك مع الشرطة الهولندية أثناء محاولة جديدة لتدنيس المصحف

اشتبكت الجالية المسلمة مع الشرطة الهولندية أثناء قيام الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد بتمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي.

وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية حيث تم تنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو 50 شخصا قام بعضهم بإلقاء الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف.

المصدر: رابتلي