لحظة تحطم طائرة مقاتلة خلال عرض جوي في الولايات المتحدة

وثقت كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-23" خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.

A MiG-23 fighter jet crashed today at the Willow Run Airport of Thunder air show in Michigan. The two pilots reportedly ejected and are both unharmed



pic.twitter.com/0h9LBZ3f1R — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 13, 2023