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لحظة تحطم طائرة مقاتلة خلال عرض جوي في الولايات المتحدة

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وثقت كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-23" خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.

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