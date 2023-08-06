شاهد لحظة انفجار بجسر تشونغار بعد اعتداء أوكراني بصواريخ "ستورم شادو"

توثق لقطات لحظة الانفجار الذي وقع في جسر تشونغار الرابط بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، بعد استهدافه بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع، من طرف قوات نظام كييف.

وخلّف الاعتداء الأوكراني ثلاثة ثقوب في الجسر، فيما لم تتضرر الهياكل الداعمة.

وسبق أن ذكر القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية أطلقت في الاعتداء 12 صاروخا، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 9 منها.

المصدر: RT