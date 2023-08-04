حريق ضخم يلتهم مصنعا في المكسيك

وقع حريق ضخم في أحد مصانع المراتب بمدينة تيخوانا في المكسيك. وتمكن الموظفون من إخلاء المبنى قبل لأن تجتاحه النيران بالكامل.

وشارك 65 من رجال الإطفاء فى إخماد الحريق. وقالت خدمات الطوارئ إنه تمت السيطرة عليه، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام لإخماده بالكامل.

في غضون ذلك، حث مجلس مدينة تيخوانا السكان في منطقتي لا ميسا ولوس بينوس على الابتعاد عن المصنع المشتعل، بسبب التركيز الخطير للمواد القابلة للاشتعال في الهواء.

المصدر: RT