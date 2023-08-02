كلب بوليسي إيطالي يشم مليون دولار

ساعد كلب بوليسي باستعادة أكثر من مليون يورو نقدا بالقرب من مدينة فلورنسا في يوليو الماضي، حسبما أعلنت شرطة الحدود الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وعثر الكلب إليو، وهو لابرادور أسود، على 1075600.00 يورو (1180.000 دولار أمريكي) مخبأة داخل أمتعة أحد الركاب خلال قيام الشرطة بتفتيش أحد الحافلات ببلدة سكانديتشي الصغيرة في شمال إيطاليا.

وبعد إشارة الكلب، فتح ضباط الشرطة حقيبتين تابعتين للمواطن الصيني، المقيم في إيطاليا، وعثروا على أكوام ضخمة من النقود.

ولم يتمكن الصيني من تفسير وجود مبالغ هائلة من النقود داخل أمتعته، حيث احتجزته الشرطة بشكل مؤقت، كما صادرت الأموال.

وبدأ مكتب الادعاء في فلورنسا تحقيقا في ملابسات الواقعة.

المصدر: AP