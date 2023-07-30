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إحباط هجوم إرهابي بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو صباح اليوم (فيديوهات)

لحظات تحليق مسيرة أوكرانية فوق مجمع "موسكو سيتي" قبيل تحييدها

فيديوهات

لحظات تحليق مسيرة أوكرانية فوق مجمع
مجمع "موسكو-سيتي" في العاصمة موسكو
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نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر تحليق إحدى المسيرات الأوكرانية، فوق مجمع "موسكو سيتي" التجاري الذي يضم عددا من ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول فجر اليوم الأحد تنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 3 طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها في منطقة أودانتسوفو في ضواحي العاصمة موسكو، في حين تم تعطيل عمل المسيرتين الأخريين بواسطة أنظمة الدفاع الإلكترونية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأحد الأبنية في مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة موسكو.

المصدر: RT

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