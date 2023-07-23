في مناورات مشتركة.. السفن الروسية والصينية تصد هجوما جويا للعدو في بحر اليابان

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مفرزة السفن الروسية والصينية نفذت تمرين صد هجوم جوي للعدو في المناورات البحرية المشتركة "الشمال - التعاون - 2023" في بحر اليابان.

وأضافت الوزارة أن الطائرات المضادة للغواصات ومقاتلات الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ وجيش التحرير الشعبي الصيني نفذت محاكاة هجوم على السفن الحربية من مختلف الاتجاهات، حيث تدربت أطقم السفن على اكتشاف المركبات الجوية غير المأهولة وتدميرها.

ونفذت السفن خلال تمرين الدفاع الجوي إطلاق نيران مدفعية على أهداف تم إسقاطها بالمظلات، فضلا عن إطلاق إلكتروني للصواريخ المضادة للطائرات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية