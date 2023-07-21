اكتشاف دبابة أوكرانية مموهة "مخصصة للتصدير إلى الجزائر"
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عثر عسكريو الحرس الوطني الروسي على دبابة تي-64 تركتها القوات الأوكرانية في إحدى بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار بيان الحرس الوطني الروسي إلى أن الدبابة المهجورة كانت على جسمها عبارات تقنية باللغة الفرنسية، مما يدل على أنها كانت قد مخصصة للتصدير إلى الجزائر.
وخلال فحص الدبابة عثر خبراء المتفجرات على أكثر من 20 قذيفة من عيار 125 ملم و6 شحنات لمنظومة دخان "توتشا" ومدفع رشاش "أوتيوس".
المصدر: المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي