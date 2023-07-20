شاهد.. تزويد مقاتلات أمريكية بالوقود فوق مضيق هرمز

نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطعا مصورا يوثق تزويد مقاتلات من طراز "أف-16" و"إيه-10 ثاندربولت الثانية إس" بالوقود فوق مضيق هرمز.

وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها يوم الثلاثاء ونشرها اليوم الخميس طاقم طائرة من طراز KC-135 ستراتوتانكر يزود الطائرات الحربية بالوقود فوق المضيق الذي يمر عبره 20٪ من إمدادات النفط العالمية.

ولم يعلق سلاح الجو الأمريكي أسباب نشر هذه اللقطات، إلا أنه أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سبق أن أمر بنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 بالإضافة إلى البارجة الحربية "يو إس إس توماس هودنر" في الشرق الأوسط ردا على أنشطة إيران في مضيق هرمز.

المصدر: RT + AP