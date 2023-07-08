نفوق آلاف الأسماك في نهر العز بالعراق

باشر الخبراء التحقيق في أسباب نفوق آلاف الأسماك جنوب العراق، بعد العثور على أكوام من سمك مبروكة الزبدية النافق على ضفاف نهر العز هذا الأسبوع.

ورصد الصيادون في محافظة ميسان، جنوب العراق، نفوق مئات الأطنان من سمك الشبوط فجأة في النهر بعد أن كانت مصدر دخل لسكان المنطقة.

وقال باسم محمد، مدير إدارة بيئة محافظة ميسان، إن النفوق مرتبط بانخفاض منسوب المياه ومستويات الأكسجين في النهر، موضحا أن نقص المياه تسبب في الازدحام بين الأسماك والكائنات الحية في النهر وتسبب في انخفاض مستوى الأكسجين في الماء.

وأدى الجفاف وغياب الأمطار خلال السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة من إيران وتركيا.

المصدر: AP