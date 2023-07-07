مسؤول روسي يتفقد محطة زابوروجيا النووية

تفقد سيرغي كيريينكو النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سلامة المخازن في محطة زابوروجيا النووية.

جاء ذلك على خلفية ورود أنباء حول عمليات تخريب محتملة من قبل السلطات الأوكرانية تجاه المحطة قبل قمة الناتو.

وأعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه الروسية عن تعزيز إجراءات الأمن في مرافق تخزين الوقود النووي في المحطة النووية، فضلا عن تثبيت جدار حماية وإنشاء طبقة إضافية من الخرسانة.

بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الوضع في المحطة بأنه "متوتر للغاية" وأعلن عن احتمال كبير لوقوع تخريب من قبل نظام كييف.

إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس لجة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم تفجير محطة زابوروجيه الكهروذرية قبيل قمة الناتو في فيلنوس بهدف اتهام روسيا وجر الحلف إلى النزاع.

من جانبه، ذكر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن إضافي لمعاينة أكبر موقع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبالنتيجة لم يعثروا حتى الآن على أي علامات مرئية لألغام أو متفجرات كما زعم نظام كييف في وقت سابق.

المصدر: وكالات