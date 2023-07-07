البنتاغون ينشر فيديو ثانيا لـ "للمواجهة" بين الطائرات الروسية والأمريكية فوق سوريا

نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطعا مصورا جديدا تتهم فيه مقاتلة روسية بالتحليق الخطير بالقرب من عدة طائرات أمريكية مسيرة فوق سوريا.

وزعم سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلات روسية أطلقت قنابل إنارة وأجبرت مسيرة MQ-9 Reapers على القيام بمناورات لتجنب الاصطدام.

وقال العقيد مايكل أندروز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية، إن الملاحقة من قبل الجانب الروسي، بما فيها الاقتراب الخطير من قبل مقاتلة سو-34 واطلاق قنابل إنارة على مسيرة MQ-9 من قبل سو-35 استمرت قرابة الساعة، واصفا هذه الحادثة بـ"التفاعل الطويل وغير الاحترافي".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أعلن في وقت سابق عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، أمس الخميس: "تم رصد 12 حالة انتهاك اليوم منها 5 في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية مشتركة في شمال سوريا".

وذكر بأن "الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات بدون طيار".

المصدر: AP + RT