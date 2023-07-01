بالفيديو.. إطلاق تلسكوب "إقليدس" إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون"

شهدت القاعدة الفضائية في كيب كنافرال، يوم الجمعة، إطلاق صاروخ "فالكون" لـ "سبيس إكس" يحمل مرصد "إقليدس" الفلكي للوكالة الفضائية الأوروبية إلى الفضاء.

وأعلن مراقبو الطيران في ألمانيا نجاح الإطلاق بعد ساعة تقريبا من بدء الرحلة.

يذكر أن هذا التلسكوب سيرصد المجرات الواقعة على مسافات مختلفة من الأرض للتقدم في دراسة تاريخ توسع الكون وتشكّل الهياكل الكونية وكذلك في فهم ما يُعرف بالطاقة المظلمة والمادة المظلمة.

المصدر: أ.ب.