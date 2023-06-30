لحظة إطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا

تاريخ النشر:30.06.2023 | 19:25 GMT | فيديوهات
قتل شخصان اليوم الجمعة في مطار كيشيناو الدولي على يد مواطن طاجيكستان أطلق النار عليهما من مسدس خطفه من ضابط شرطة الحدود، وأظهر فيديو لحظات إطلاق نار في المطار.
المصدر: أ.ب.
طالب الأزهر الشريف جميع الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للقرآن بعد حرق المصحف.
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق ربة منزل في فضيحة الفيديو الجنسي الخاص برئيس لجنة المسابقات السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.
دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إلى التزام الهدوء بعد مهاجمة سفارة بلاده في العراق احتجاجا على حرق القرآن في ستوكهولم. ووفقا له، لا توجد دواع لإهانة الآخرين.
كشف برنامج "قصارى القول" عبر قناة arabicRT، معلومات جديدة حول اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، الذي أقدم على حرق القرآن وتدنيسه ما أثار ردود فعل عالمية شاجبة.
نوال الإبراهيم الطائي عضو بلدية اوبلانس برو في ستوكهولم والصحفي الاستقصائي وليد المقدادي يكشفان هوية وانتماء اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.
أعلن العراقي الذي أحرق الأربعاء مصحفا أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون 10 أيام.
وجه الأزهر تحية إجلال وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية.
أثار فيديو لمواطن كويتي في مصر يدعى عادل سليمان، جدلا واسعا بعدما اتهم مجموعة من المصريين بالفساد ممن يعملون في الكويت.
حضرت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، حفل تخرج ابنها حافظ بشار الأسد، بدرجة ماجستير بالرياضيات في جامعة موسكو الحكومية وسط العاصمة الروسية، بعد تلقيها دعوة رسمية.
اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن إحراق القرآن ليس مخالفا للقانون في السويد، وستستمر المفاوضات مع تركيا حول عضوية البلاد في "الناتو".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
في الوقت الذي تلجأ فيه الدول الأوروبية لمصر لحل أزمة الغاز التي تعاني منها القارة العجوز، توجه هذه الدول نفسها للسياحة المصرية ضربة قاصمة بسبب روسيا.
تخطط منظمة الصحة العالمية لوصف مادة التحلية الأسبارتام التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتستخدم في العديد من المشروبات الغازية الحلوة، بمادة مسرطنة، أي مادة يمكن أن تثير السرطان.
كشف مؤشر Passportcard للعطلات أن سيناء ما تزال من أفضل الوجهات للسياح الإسرائيليين، رغم العملية التي قتل فيها 3 جنود إسرائليين على يد جندي مصري في المنطقة.
قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، إن هناك فرقا بين "حق الله وحق العبد، والحق المشترك بين الله والعبد".
وثق مقطع فيديو فرار جنود من الجيش الأوكراني بملابسهم الداخلية فقط من منزل بقرية بوغدانوفكا في اتجاه مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).
أفادت النيابة العامة البلجيكية أن قاضية التحقيق المسؤولة عن قضية "قطر غيت" قد أشرفت على ستّ عمليات تفتيش في اليونان استهدفت أقارب للنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بطريقة مروعة في محافظة الشرقية، بعدما جهزت 6 زجاجات تحتوي على مادة معجلة للاشتعال "غازولين".
وجهت السفارة الروسية بالقاهرة رسالة للمصريين في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، مؤكدة أن الشعب المصري اختار طريق التقدم والازدهار لبلاده.
اتهم المدعون الكرواتيون مرة أخرى أمس الخميس، لوكا مودريتش قائد المنتخب الوطني والدولي السابق ديان لوفرين بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم.
قدر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، أن يكلف سلاح المقاطعة الاقتصادية من الدول العربية والإسلامية ضد السويد بعد حرق القرآن ما يقارب 20 مليار دولار.
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحقيقا مشتركا مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
أفادت قناة "بي.أف.أم تيفي" التلفزيونية بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أعلنت عن نشر مدرعات لقوات الشرطة في الشوارع الفرنسية على خلفية أعمال الشغب.
علقت سفارة السويد في القاهرة على واقعة حرق القرآن الكريم من قبل شخص متطرف في السويد، مشيرة إلى أن حكومة السويد لا تدعم مثل هذه الآراء المتطرفة.
اكتفي رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة مفردة (🧐) في تعليقة على قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا.
كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن مخزون سد النهضة شهد زيادة طفيفة يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 يونيو.
طالبت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، نظيرتها السويدية بتسليم اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في ستوكهولم.
توفى المخرج الكبير المصري، إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار، إثر إصابته بأزمة قلبية .
قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن بلاده تعتبر اقتراح منح 50 مليار يورو لأوكرانيا أمرا سخيفا، فـ"حتى الآن لا يعرف مقدار الأموال الأوروبية التي تلقتها كييف وإلى أين ذهبت".
سمي ذلك الانفجار الغامض بـ "ليالي الصيف المشرقة" ووصف بأنه لغز القرن العشرين، وتعددت الروايات حوله من نيزك جليدي إلى مركبة فضائية مجهولة إلى تجربة كهربائية سرية من وراء المحيط.
رفض رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، المرتبط بشركة فاغنر الامتثال لقرار الدفاع الروسية حول توقيع المتطوعين المشاركين في منطقة العملية العسكرية على عقود مع الوزارة.
تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مطولا إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن الوضع حول أوكرانيا وأبرز القضايا الدولية المرتبطة بها.
أعربت والدة الفتى الفرنسي نائل الذي أثار قتله برصاص شرطي أعمال شغب، عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية.
أكد المفكر الإستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن إفريقيا كانت في حضن مصر خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويوجد الكثير من الشوارع والمنشآت باسمه في عدد من الدول الإفريقية.
أعلنت "هيئة التميز والإبداع السورية" أن النجل الأكبر للرئيس السوري، حافظ الأسد، نال شهادة الماجستير في "الرياضيات الصرفة" من جامعة موسكو الحكومية، بمعدل تام مع مرتبة الشرف.
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر صرف النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما كانت جميع الأطراف قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق شفهي كامل.
وضعت الطريقة الغريبة للرئيس الأمريكي، جو بايدين، في الرد على سؤال حول إمكانية علمه المسبق بمحاولة التمرد المسلح في روسيا، المتابعين في حيرة لم يستطيعوا معها الخروج بجواب شاف.
وجّهت روسيا مؤخرا ضربات جوية إلى منشآت الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرة "الصياد" الضاربة الثقيلة.
تثبت روسيا دائما أنها تقف بجانب أصدقائها على مر التاريخ، حيث لم تتخل موسكو عن مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، في الوقت الذي تعرضت فيه القاهرة لاضطربات واسعة.
يشعرنا البقاء في المنزل بالأمان، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تعكس الأمر، وتجعل المنزل مكانا لمواجهة العدوى المميتة.
متابعة قصة الاكتشافات المتوالية للعملات العربية الإسلامية في كنوز بالدول الإسكندنافية وخاصة في النرويج والسويد وفي الجزيرة البريطانية مغامرة مدهشة مليئة بالمفاجآت.
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 10 أعوام بحق صاحبة مركز تدليك متهمة بإجبار فتيات على ممارسة الجنس مع زبائن المركز.
نشرت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، مقطع فيديو يوثق ملاحقة سيارة خالد صباح المنفذ الثاني لعملية "عيلي" التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين.
ردّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أحد الأشخاص بعد دعاء الأخير له بالأجر والثواب على مجهوده في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث انتشر مقطع فيديو عن هذا الأمر.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكبر حجاج إيران سنا توفي نتيجة تعرضه لنوبة قلبية، بعد إتمامه شعائر الحج في المملكة العربية السعودية.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة بشأن اعتماد اللغة الإنجليزية في أوكرانيا.
سجلت الكاميرا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية داغستان لحظة صعود الرئيس مروحية إلى مدينة دربند وهو يرتب جيب ضابط بحوزته "حقيبة سوداء".
تداولت مواقع التواصل في روسيا شريط فيديو لطبيبة عسكرية تخدم بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، حصلت على إجازة للعودة إلى كامتشاتكا وتهنئة ابنتها بمناسبة انتهاء العام الدراسي.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و"شروطنا الآن مختلفة".
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تلقت رسالة من نظيرتها السويدية أسفت فيها لحرق القرآن، مشيرة إلى أنها طلبت من ستوكهولم تسليمها اللاجئ العراقي الذي قام بهذا العمل.
أوقف مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه ونجله بتهم التمييز في مقر الشرطة القضائية في نيس الجمعة، وفق ما أعلن مدعي عام المدينة كزافيه بونوم.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن هدفه الرئيسي في أوكرانيا هو وقف قتل الناس هناك.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا تتابع ما يحدث في فرنسا، حيث اندلعت أعمال شغب في عدد من المدن.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي عبر الهاتف حيث أعرب الأخير عن دعمه لإجراءات السلطات الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو.
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مصر رفضت طلب إسرائيل بخفض عدد الجنود على الحدود المصرية–الإسرائيلية، لكنها وافقت على مناقشة اقتراح بتلقي أجهزة متطورة لكشف عمليات التسلل.
أكدت جدّة المراهق الضحية نائل، الذي قتل برصاص عنصر من الشرطة الفرنسية من مسافة قريبة الأسبوع الجاري، أن ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار.
أقام ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغيرهم ممن أدّوا فريضة الحج لهذا العام.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل مع المواطنين في ديربند على الرغم من إجراءات السلامة الصحية والوبائية.
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الخميس، أن الجزائر لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي في فرنسا.
سيتخذ البيت الأبيض قرارا في المستقبل القريب بشأن نقل الذخائر العنقودية إلى كييف، إذا ما تمت الموافقة عليها، سيمكن إدراجها في الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
حكى جندي سابق في مشاة البحرية الأوكرانية عن معاناته خلال العمليات القتالية بعد أن هجرته القوات المسلحة الأوكرانية وحده مصابا وانتظر 4 أيام حتى أنقذه جنود القوات المسلحة الروسية.
نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يتعاون بنشاط مع البنتاغون مقطع فيديو مدته 3 دقائق أظهر فيه ما يمكن أن يحدث نتيجة اندلاع حرب ذرية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن هزيمة أوكرانيا هي "مسألة وقت"، مؤكدا أن توريدات الأسلحة الغربية لن تغير الوضع.
أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.
قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف إن فلاديمير زيلينسكي لا يناسب الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بسبب فشل الهجوم المضاد، وبالتالي فهم يبحثون بالفعل عن بديل له.
وصف السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تصريح بوتين حول احترام القرآن الكريم في روسيا بأنه عمل نبيل.
أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن العلاقات المصرية الروسية تطورت بشكل كبير منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إعداد تقرير حول المعالم التاريخية لجمهورية داغستان الروسية، وتحديدا مدينة دربند، لإرسالها إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة المراهق نائل، بعدما أرداه قتيلا الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد به محاميه.
قال ديفيد أكس المعلق في مجلة فوربس الأمريكية، إنه تبين أن محاولة القوات الأوكرانية لتجاوز حقول الألغام الروسية في الجبهة يوم 8 يونيو كانت أكثر كارثية مما كان يعتقد في البداية.
أثار فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إعجاب الملايين حول العالم من المسلمين وغيرهم، بعد احتضانه القرآن في زيارته لمدينة دربند الروسية ردا على حرقه في السويد.
كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني عن اتصالات وتواصل دائم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.
كشف وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، اليوم الجمعة، عن توقعاته بقرب عقد اجتماعات بينه وبين مسؤولين من دولتين إسلاميتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، من دون ذكرهما.
تلقى مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات المصرية بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.
أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بأن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، إلى جنوب إفريقيا لم تدفع بريتوريا إلى الابتعاد عن روسيا.
اعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، أن حرق القرآن في العاصمة السويدية كان مدبرا ودعا مسلمي العالم إلى دعم روسيا كنموذج في المحافظة على السلام بين الأديان.
تعتزم شركتان روسية وصينية استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في صناعة الليثيوم في بوليفيا، إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
أظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب إجرائه لقاء تلفزيونيا، لموقع التصوير دون سابق إنذار أثناء بث مباشر.
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن السلطات تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.
قالت سيدة مصرية إنها كانت متوجهة إلى صالون حلاقة ليلة العيد عندما اكتشفت مأساة طفلة صغيرة تدعى كندة تم حلق شعرها "زيرو" علاوة على آثار حروق في جميع أنحاء جسدها.
انتقدت مارجوري تايلور غرين، العضو في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقيامه بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا ووصفت جيشه بالنازي.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أحداث الشغب الأخيرة في فرنسا بجملة شاعرية.
أعلن مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، يوري إغنات، عن تزويد الغرب لكييف بالمعلومات عن حركة وإقلاع الطيران الاستراتيجي الروسي من المطارات البعيدة، وغيرها من البيانات الهامة.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن بلاده تراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكي رئيسا له، وكيف سيتم ذلك.
قال مصدر دبلوماسي عسكري في دمشق، لمراسل "نوفوستي"، إن النزاع في أوكرانيا يسير بشكل غير ناجح للإدارة الأمريكية التي تبذل جهودا إضافية لتجنيد المزيد من المسلحين للقتال لجانب كييف.
غير عابئ بالاحتجاجات ضد وحشية شرطة بلاده التي قتلت مراهقا عمره 17 عاما أثناء تفتيش على الطريق، شوهد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وعقيلته، يوم الأربعاء، يحضران حفلا للفنان إلتون جون.
ارتكبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خطأ "إملائيا" فادحا خلال كلمتها في جنوب إفريقيا، جعلها تخلط ما بين كلمتي "منارة" Beacon و"لحم الخنزير المقدد" Bacon.
كشفت صحيفة "كوميرسانت" عن السعر المتوقع للطائرة الروسية الحديثة MC-21، التي يخطط أن تنافس طائرات من "بوينغ" و"إيرباص" في الأسواق.
بعد إصابة المركبات القتالية المحمولة جوا في معركة بالقرب من جسر أنتونوف، تعرضت قوات الإنزال الجوي لنيران العدو الكثيفة، وطلبت المساعدة لإجلاء الجرحى.
وصل فريق من الباحثين الإيطاليين إلى "حافة" الفضاء، حيث حلّقوا على متن طائرة لشركة "فيرجن غالاكتيك" بارتفاع نحو 85 ألف متر في مهمة علمية لدراسة الجاذبية الصغرى (microgravity).
أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن سياسيي الغرب ينصبون بأيديهم المقصلة النووية على رأس أوروبا، متسائلا: "هل يعتقدون بجد أنهم سيخرجون من تحت نير تلك المقصلة بتضحية زهيدة الثمن؟!
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن مغادرة نجم جديد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
اعتبر نجم كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة، أن الهجوم على الإسلام أصبح "موضة" وذلك في أعقاب حادثة حرق نسخة من المصحف في السويد.
نشرت "أسوشيتد برس" فيديو من مطار دوغلس في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية يظهر طائرة لشركة "دلتا" هبطت دون عجلاتها الأمامية بنجاح وبلا إصابات من بين الركاب والطاقم.
نجحت فرنسا لأول مرة في اختبار صاروخها الفرط صوتي وذلك بعد إطلاق نموذج من الرأس القتالية V-MAX المتحكم فيه.
عرض الموساد الإسرائيلي ما قال إنها تفاصيل العملية التي فككت خلية إرهابية كانت تستهدف مجموعة إسرائيليين في قبرص، مع الكشف عن رئيس الخلية "الإيرانية" يوسف شهابزي عباساليو.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد قيام دبابة روسية من طراز "تي-80" بتدمير مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة لقوات كييف تبعد عنها 9.5 كم على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
من المقرر أن يعقد كيليان مبابي وإدارة فريقه باريس سان جيرمان، اجتماعا مهما غدا الجمعة، لمناقشة مستقبل المهاجم الدولي الفرنسي الذي تربطه تقارير عدة بالانتقال لريال مدريد.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا