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لحظة إطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا

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قتل شخصان اليوم الجمعة في مطار كيشيناو الدولي على يد مواطن طاجيكستان أطلق النار عليهما من مسدس خطفه من ضابط شرطة الحدود، وأظهر فيديو لحظات إطلاق نار في المطار.

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مقتل شخصين جراء إطلاق للنار في مطار مولدوفي واعتقال المنفذ
مقتل شخصين جراء إطلاق للنار في مطار مولدوفي واعتقال المنفذ

المصدر: أ.ب.

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