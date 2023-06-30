لحظة إطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا

قتل شخصان اليوم الجمعة في مطار كيشيناو الدولي على يد مواطن طاجيكستان أطلق النار عليهما من مسدس خطفه من ضابط شرطة الحدود، وأظهر فيديو لحظات إطلاق نار في المطار.

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المصدر: أ.ب.