مقتل شخصين جراء إطلاق للنار في مطار مولدوفي واعتقال المنفذ

أعلنت حكومة مولدوفا أن شخصين قتلا يوم الجمعة في مطار كيشينيوف الدولي على يد مواطن أجنبي أطلق النار عليهما من مسدس خطفه من ضابط شرطة الحدود.

وأفادت وزارة الداخلية المولدوفية أن الحادث اسفر عن مقتل شخصين، في حين تم اعتقال مطلق النار، وهو مصاب وبحاجة لتلقي العلاج.

وأعلنت الحكومة المولدوفية عبر قناة تيليغرام: "وقع حادث اطلاق نار في مطار كيشينيوف الدولي. الحادث نجم عن منع مواطن أجنبي من دخول مولدوفا، وخلال اصطحابه لمنطقة الانتظار تمهيدا لاعادته، تمكن من خطف المسدس من ضابط حرس الحدود، وأطلق النار فأصاب شخصين بجروح قاتلة".

وقرر مجلس الوزراء على إثر الحادث تأخير جميع الرحلات الجوية، وإجلاء الركاب من المطار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأوضاع الطبيعية، واستعادة الأمن والنظام في المطار.

المصدر: ريا نوفوستي