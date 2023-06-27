انتشر فيديو كـ"النار في الهشيم" على موقع تويتر بين أوساط الأمريكان والمستخدمين الغربيين، لمجموعة من الفتيات الروسيات يحتفلن بتخرجهن مع الشباب على أنغام أغنية "أنا روسي".

وظهرت في الفيديو مجموعة من الفتيات الروسيات يتمايلن على أغنية المغني الروسي الشاب "شامان" والتي تسمى "أنا روسي"، حيث أكدت التعليقات أن حفلات التخرج في روسيا تتميز بأنها خالية من المثليين وأعلامهم، وهذا ما تتميز به روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أحد المعلقين إلى أن أغنية "أنا روسي" هي الأكثر شهرة في روسيا في الوقت الحالي. في الوقت نفسه، تحاول وسائل الإعلام الغربية الكذب على الأمريكيين بأن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتراجع، وهو ما تدحضه تماما مثل هذه اللقطات من روسيا.

المصدر: RT