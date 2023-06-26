كويتي يعثر على قط تحت الأرض على قيد الحياة بعد أسبوع من صب الخرسانة

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لشاب كويتي وهو يخرج قطا من تحت الأرض بعد أسبوع من صب الخرسانة.

وتعجب مغردون من الحادثة معربين عن استغرابهم وعدم تصديقهم لها، حيث قال البعض إن القط لا يستطيع البقاء بدون ماء لأكثر من 3 أيام.

فيديو / شاب كويتي يعثر على قط تحت الارض على قيد الحياة بعد اسبوع من صب الخرسانة. pic.twitter.com/KtH2rcTLd2 — المجلس (@Almajlliss) June 25, 2023

المصدر: تويتر