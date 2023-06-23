طفل يطوف حول صورة الكعبة (فيديو)

صباح الخير . . 🍃🌷🍃



{ ومن تقَرَّب إليَّ شِبراً تقَرَّبتُ منْه ذِراعاً

ومَنْ تقَرَّب مني ذِراعاً تقَرَّبت مِنْه باعاً ومن أَتاني يَمْشِي أتَيتُهُ هرْوَلَة }



قول الله تعالى في الحديث القدسي



جُمعة مباركة على الإنسانيّة جمعاء pic.twitter.com/thX5xERzjN