طفل يطوف حول صورة الكعبة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يؤدي مناسك الطواف حول الكعبة، وذلك من غرفة المعيشة في منزله.
وظهر الطفل في الفيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول صورة للكعبة وضعت في وسط الغرفة.
صباح الخير . . 🍃🌷🍃— 🕊 أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) June 23, 2023
{ ومن تقَرَّب إليَّ شِبراً تقَرَّبتُ منْه ذِراعاً
ومَنْ تقَرَّب مني ذِراعاً تقَرَّبت مِنْه باعاً ومن أَتاني يَمْشِي أتَيتُهُ هرْوَلَة }
قول الله تعالى في الحديث القدسي
جُمعة مباركة على الإنسانيّة جمعاء pic.twitter.com/thX5xERzjN