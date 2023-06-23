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طفل يطوف حول صورة الكعبة (فيديو)

فيديوهات

طفل يطوف حول صورة الكعبة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk5j

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يؤدي مناسك الطواف حول الكعبة، وذلك من غرفة المعيشة في منزله.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول صورة للكعبة وضعت في وسط الغرفة.

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