 
مباشر
عاجل
أنقرة تدين تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية

اختلط الأمر على بايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي.. شاهد ماذا فعل؟

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk27

شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يضع يده على قلبه أثناء عزف النشيد الوطني للهند، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات بايدن ومودي يقفان جنبا إلى جنب بينما بدأت الفرقة بالعزف. ورفع الرئيس الأمريكي يده اليمنى على صدره لحوالي 20 ثانية على أنغام النشيد الوطني الهندي "جانا جانا مانا" قبل أن ينزلها ببطء.

ويستضيف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يقوم بأول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في عام 2014.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا