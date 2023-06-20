فيديو طريف لـ"بن سلمان" في باريس

انتشر مقطع فيديو طريف لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوثق قيامه بـ"لفتة جميلة" مع شخص كان يريد التقاط صورة معه، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة ⁧إكسبو 2030.

ولأن طالب الصورة كان أقصر من بن سلمان، انحنى الأخير في تصرف وصفه الناشطون عبر مواقع التواصل بالمتواضع.

لفتة جميلة من الأمير #محمد_بن_سلمان مع أحد الحضور عندما طلب منه التصوير والذي كان أقصر من سموّه 🇸🇦#ولي_العهد_في_حفل_EXPOpic.twitter.com/F4FK5rPG2K — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) June 20, 2023

المصدر: RT