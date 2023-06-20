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فيديو طريف لـ"بن سلمان" في باريس

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فيديو طريف لـ
أخبار السعودية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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انتشر مقطع فيديو طريف لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوثق قيامه بـ"لفتة جميلة" مع شخص كان يريد التقاط صورة معه، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة ⁧إكسبو 2030.

ولأن طالب الصورة كان أقصر من بن سلمان، انحنى الأخير في تصرف وصفه الناشطون عبر مواقع التواصل بالمتواضع.

المصدر: RT

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