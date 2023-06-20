23 نجمة بيضاء.. الدفاع الروسية تعرض الطائرة المقاتلة الأكثر مشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إحدى الطائرات الهجومية الروسية من طراز "سو-25" قامت بأكثر من 230 تحليقا عسكريا أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ويظهر الفيديو عملية إعداد طائرتين هجوميتين من طراز "سو-25" لتحليق جديد وتعليق الأسلحة وعلى وجه الخصوص أقوى صواريخ الطائرات الروسية غير الموجهة من طراز "أس-25"، وتركيب خراطيش لأهداف حرارية كاذبة، ثم إقلاع الطائرتين وإطلاق الصواريخ على العدو والعودة إلى المطار.

وعلى سطح إحدى الطائرتين الهجوميتين تم تطبيق 23 نجمة بيضاء، وتعني كل نجمة منها 10 طلعات جوية. وهكذا قامت طائرة "سو-25" الموجودة في الفيديو بـ230 تحليقا على الأقل.

المصدر: نوفوستي