تاريخ النشر:19.06.2023 | 12:37 GMT | فيديوهات
فيديو يظهر لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.
المصدر: RT
أكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن إلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة سوريا إلى الحضن العربي، يعتبر فرصة ضائعة وتطوّرا مؤسفا للعلاقة بين المجموعتين.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، أن إسرائيل ستشرع بمحادثات مع مصر والسلطة الفلسطينية لبدء مراحل التخطيط لتطوير حقل غاز غزة البحري، الذي تصل كلفته إلى مليار دولار.
قال رئيس "اليويفا" ألكسندر شيفرين، إن كرة القدم الأوروبية يجب ألا تخاف من نزوح لاعبين إلى أندية سعودية، مشيرا إلى أن الرياض ترتكب خطأ بالاستثمار في شراء نجوم وهم في نهاية مسيرتهم.
استنكر الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أمام الكعبة "سيلفي"، أثناء أداء فريضة الطواف.
صرح قائد سرية دبابات تابعة لسلاح مشاة البحرية الروسية النقيب رسلان قوربانوف أن وحدة هجومية روسية تضم 23 فردا قضت على 103 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفودونيتسكويه.
دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، مايك بينس، بضرورة تكثيف دعم بلاده لقوات كييف في حربها مع روسيا حتى تحقق النصر في هذا الصراع.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مؤثرا لحاج سوري، قدم وصيته الأخيرة لأولاده قبل 3 ساعات من وفاته في مكة المكرمة، حيث توجه لأداء مناسك فريضة الحج.
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المراسلين العسكريين في وقت سابق هذا الأسبوع، على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، مرجحا أن يكون خارج أوكرانيا.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الركود المطول في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل قد يؤدي إلى تقويض فرص الرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
أعلنت مصر بالتعاون مع الأردن والعراق بدء العمل على تدشين خط "التجارة العربي"، عن طريق الموانئ المصرية، وهو خط يعتبره خبراء بأنه قد "يضرب أكبر مشروعات إسرائيل".
تسبب تقرير قناة WDR حول صعود المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى قمرة القيادة لمقاتلة، خلال مناورات "الناتو" Air Defender 2023، في موجة سخرية من قبل المشاهدين.
أفاد موقع "السجل العسكري" بأن قوات كييف فشلت في التمركز والتقدم جنوبا على محور زابوروجيه كما كان متوقعا.
أقر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن روسيا حاولت حتى فبراير 2022، تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.
قال الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية بالجيش الروسي، إن البنتاغون يخطط لاستخدام درونات لنقل بعوض يحمل عدوى أوبئة إلى صفوف العدو.
ظهر المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في مدينة جدة، لأول مرة منذ الجدل حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018 .
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.
أوقفت الشرطة النمساوية 3 أشخاص بينهم فتى يبلغ 14 عاما بتهمة التخطيط لمهاجمة مسيرة للمثليين في فيينا شارك فيها مئات الآلاف، وفق ما أعلن مسؤولون نمساويون اليوم الأحد.
أشادت صحيفة Military Watch الأمريكية في مقال لها، بمنظومة الصواريخ الروسية الموجهة Kornet، التي نجحت في تدمير الدبابات الغربية على مدار أكثر من 20 عاما.
أفاد موقع Walla، نقلا عن خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، بأنه قد يتم تسليم أوكرانيا وبولندا مجموعة كبيرة من دبابات ميركافا الإسرائيلية، المسحوبة من الخدمة القتالية.
أكد أليكسي بولشوك مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أن كييف نشرت وحدات عسكرية كبيرة على الحدود مع بيلاروس وتحاول اختبار القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مساء يوم الأحد، أن فاتح ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ20 يونيو الجاري.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المدربين الغربيين من حلف "الناتو" يجرون دورات قصيرة الأمد فقط للعسكريين الأوكرانيين، وبعد ذلك يتم منعهم من الاستمرار في التواصل مع المتدربين.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن إمكانية استهداف كبلات الاتصالات التي تصل بين القارات بعد تفجير خطوط "السيل الشمالي".
أكدت المحللة وخبيرة الاقتصاد، حنان رمسيس، أن مصر أكثر الدول العربية تضررا من السياسات الاقتصادية الأمريكية، واعتبرت أن "بريكس" بمثابة طوق النجاة لإعادة التوازن للاقتصاد المصري.
أبلغت الصين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، مشددة على أن على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين "التعاون أو الخلاف".
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث تلفزيوني، إن استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة، التي وصفت روسيا بالتهديد الرئيسي، تتعارض مع المنطق ومع مصالح ألمانيا ذاتها.
قال لاري جونسون وهو محلل سابق بوكالة المخابرات المركزية لقناة Judging Freedom على يوتيوب، إن الناتو حكم على القوات الأوكرانية بالتدمير بسبب رغبة متعجرفة في استعراض وحدة صفوف الغرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنقاذ أطقم الفرقاطة "أميرال الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للبحرية الروسية لـ 68 راكبا على متن سفينة "أفالون" من أزمتهم في البحر الأبيض المتوسط.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأحد، إن بلاده ستستعين بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الاكتتابات الحكومية.
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، أهمية حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
قد تستمر دبابات Merkava Mk2 و Merkava Mk3، التي تم إخراجها من حوزة قوات المدرعات الإسرائيلية، خدمتها في جيشيْن لدولتين اوروبيتيْن.
قالت صحيفة"واشنطن بوست"، إنه سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا بالفعل كميات هائلة من المعدات الحربية الرئيسية
فجر تقرير إسباني مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ظل الحديث عن اقتراب المدافع الإسباني من الانضمام إلى الدوري السعودي.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول تدريب الجيش الأوكراني في الدول الغربية، وطالبوه بالاستقالة إنقاذا لما تبقى من أوكرانيا.
أعلنت الدفاع الروسية الاثنين أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر، على مواقع تخزين معدات عسكرية أجنبية الصنع في أراضي أوكرانيا.
أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.
نشر نشطاء ومدونون في تشاد اليوم الأحد، مقاطع فيديو قالوا إنها توثق لحظة إلقاء القوات التشادية القبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية.
يعيش تيميل ألسانكاك أحد المنظمين المفترضين لقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 2016، في ولاية تكساس الأمريكية.
عبر مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية وقائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، عن اعتقاده بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يستمر لمدة شهر ونصف الشهر.
حاول قائد أوكراني لإحدى دبابات "ليوبارد" الألمانية تجنب حقل الألغام على أحد طرقات الجبهة في دونباس، ليتسبب في نهاية المطاف بحرق دبابته.
نشرت إسرائيل لأول مرة صور من أقمارها الصناعية وقالت إنها تكشف عن قاعدة صواريخ مصرية من طراز "سكود" بعيدة المدى على بعد 12 كم من العاصمة المصرية القاهرة.
أكدت بيونغ يانغ أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن.
أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أن يوم غد الاثنين هو غرّة ذي الحجّة، الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل، يوم "وقفة عرفة".
قام كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي الجديد، بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد عقب رحيله عن "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
كشف تقرير أصدرته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن لبنان يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين.
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قائد ولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيش في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.
أفادت صحيفة "ذا ديلي تيليغراف" البريطانية، بأنها لا تملك أي دليل يثبت صحة المعلومات التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.
أعلن الخبير الأوكراني أوليغ سوسكين أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فقد مصداقيته بعد أن أظهر نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاهدة اسطنبول الموقعة عليها بالأحرف الأولى في عام 2022.
سخر فرنسيون من رئيسهم، إيمانويل ماكرون، الذي شرب زجاجة جعة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريغبي الوطنية.
قال أسير أوكراني اسمه دافيد، إن عسكريين أمريكيين وبولنديين يقودون القوات الأوكرانية في جبهات القتال ضد الجيش الروسي
قال نائب رئيسة مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف، إن فلاديمير زيلينسكي على عكس روسيا، تصرف بوقاحة جدا خلال اللقاء مع قادة الدول الإفريقية، وأظهر بصراحة من المهتم حقا باستمرار النزاع.
شهدت مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، فجر الاثنين، سقوط كوبري المشاة أمام جامعة مصر الدولية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور في الاتجاهين.
يستعد البنك المركزي المصري لطرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية، خلال أيام في السوق المصرفي، حيث سيتم تداولها لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أعلنت سلطات بنغلاديش، اليوم الأحد، الإفراج عن سجين، نفذ بتكليف منها أحكام إعدام بحق أكثر من عشرين سجينا من بينهم قتلة ومدبرو انقلاب مقابل تخفيف عقوبته.
أثار مقطع فيديو لوزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عبر الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، عن اعتقاده بأن الجيش الأوكراني لن يكون لديه سوى فرصة واحدة خلال هذا العام لشن هجوم مضاد.
أعلنت الدفاع الروسية عن القضاء على نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلا و35 دبابة مدمرة على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.
قرر رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
نشر وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، تغريدة تحدث فيها عن وحدة الأمة الإسلامية ونهج القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في هذا الصدد.
أمرت النيابة العامة بمصر بالحبس الاحتياطي لـ3 متهمين، طبيب وممرض ومحامية عن جناية القتل العمد، على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الطبيب أسامة صبور، المعروفة إعلاميا بقضية "طبيب الساحل".
اقتحم أحد المشجعين مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وقام بحمل كريستيانو رونالدو والاحتفال على طريقته.
كشف دميتري بروخورينكو مدير التطوير في المركز الروسي للصادرات، عن أبرز الأسواق العربية للمنتجات والسلع التي تصدر من روسيا.
أكد المختص بالشأن الروسي أحمد سلطان أن مزاعم مايك بينس، نائب رئيس أمريكا السابق ومرشح الرئاسة، عن توسع روسيا غربا بعد هزيمة أوكرانيا للتوظيف السياسي لحالة الحشد ضد روسيا في بلاده.
في مشهد جنائزي مهيب، شيع مئات الأهالي في سوهاج جثامين 3 أشقاء قتلوا رميا بالرصاص على يد نجلي عمومتهم ثأرا لوالد أحدهما، في خصومة ترجع لعام 2018 بمركز العسيرات جنوب المحافظة.
علق خبراء البحار في الإسكندرية على التساؤلات التي ظهرت في أوساط المصريين عقب انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن صيد بعض صغار القرش في منطقة المكس بمياه الإسكندرية.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن جنود أوكرانيين بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي لم تتوقعها في هجومها المضاد، الذي تعثّرت به وتكبدت خسائر فادحة.
أفاد زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بزيادة عدد حالات استسلام الجنود الأوكرانيين في أراضي المنطقة.
حذفت مجلة The House البريطانية مقالا أقر فيه القائد العام للبحرية البريطانية بن كي بالصعوبات في تجنيد أشخاص للخدمة في الغواصات النووية، التي تعد جزءا من الثالوث النووي للبلاد.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدرعات أوكرانية في محور زابوروجيه.
نشرت منظمة الفضاء الإيرانية، بالتزامن مع موسم الحج، صورا تلقاها قمر "خيام" الصناعي عن المسجد النبوي في المدينة المنورة.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه في الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية خسرت 50 جنديا ودبابتين خلال هجومها المضاد على محور مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاتحاد يعتبر عودة سوريا إلى الجامعة لم تأت في الوقت المناسب.
علق المفكر المصري عبد الحليم قنديل، على موافقة البرلمان المصري على تغيير اسم "أكاديمية ناصر" العسكرية لـ"الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا".
علق الإعلامي المصري أحمد موسى، على ورود اسمه في قائمة اغتيالات "تنظيم القاعدة".
أجاب رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، عن التساؤل الأكثر شيوعا حول الكرة الأرضية، وذلك بعد عودتهما من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
شهدت روما أمس، أول مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة، أشرف على تنظيمها رئيس وزراء إيطاليا السابق وزعيم حركة 5 نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي، الذي دعا إلى بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا
امتنعت إسرائيل عن التعليق على التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصمة عار على اليهودية.
شهدت الساعات الماضية إعلان رئيس حزب "الوفد" في مصر عبد السند يمامة، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى لحرب باردة جديدة، أو لتغيير النظام في الصين.
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم عن تلقيهم استفسارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاحتفال الذي قام به محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بهدفه ضد طلائع الجيش
بدأت الهيئة العامة للطرق في السعودية بتنفيذ تجربة الدراسة البحثية الخاصة "بتبريد الأسطح الإسفلتية" في الحج، وذلك في منطقة رمي الجمرات، وذلك بهدف خدمة وراحة الحجاج.
تبحث الهند اقتراحا لمقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان للقاهرة بمليارات الدولارات.
كشف رئيس بعثة الحج الطبية المصرية محمد حساني، عن وجود حالات إصابة بأمراض تنفسية من بينها مرضى كورونا بين الحجاج المصريين.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحذر من أي محاولات لزعزعة استقرار الوضع في جمهورية بريدنيستروفيه، حيث ستعتبر الاستفزازات ضد العسكريين الروس فيها هجوما على روسيا.
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" بالجيش الروسي المقدم أوليغ تشيخوف، إن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على اتجاه يوجنودونيتسك.
أعلنت قطر والإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الاثنين.
أفاد تقرير إعلامي عبري الأحد، بأنه رغم الجهد الدبلوماسي الذي بذلته إدارة بايدن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل إلا أنه لن يتم التوقيع على مثل هذا الاتفاق قريبا بسبب 3 عراقيل.
تحدث الأسير الأوكراني أرتيوم أن قسا كاثوليكيا وليس أرثوذكسيا قام بتوزيع منشورات مطبوعة باللغة الإنكليزية بين المجندين الأوكرانيين في ساحة التدريب
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل للكابينت بشأن بدء عملية واسعة شمال الضفة الغربية.
ألحقت عواصف البَرد المتساقط في مدينة بويناكسك بجمهورية داغستان الروسية، أضرارا فادحة بأكثر من 2000 مسكن فردي وجماعي وحوالي 20 مؤسسة تعليمية لشدّة غزارتها يوم 17 يونيو.
قالت صحيفة " ديلي ميل"، إن رجل الأعمال الروسي والمالك السابق لنادي "تشيلسي" الإنكليزي رومان أبراموفيتش، رفض توقيع اتفاق بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا.
أثار كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الجدل مجددا بتصريحات جديدة حول مستقبله في الفترة القادمة.
لا يتضمن جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في آخر يوم من زيارته لبكين لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما يظهر جدول الوزير الذي نشرته الخارجية الأمريكية.
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن اتفاقية "مينسك-2" عام 2015 جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق مع روسيا.
اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.
أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أنها تلقت معلومات حول قرار هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا بإرسال دفعة من الوقود المشع من محطة روفنو الذري لإعادة معالجته.
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