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لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين

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فيديو يظهر لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

المصدر: RT

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