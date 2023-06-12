ماذا قالت بطلة فيلم "تحدي" الروسية يوليا بيريسيلد بعد تكريمها من قبل بوتين في الكرملين؟ (فيديو)

كرم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد "يوم روسيا"، الممثلة، يوليا بيريسيلد، بطلة فيلم "تحدي"، أول عمل سنيمائي يتم تصويره في الفضاء.

وقالت يوليا بعد تسلمها وسام "أبطال العمل" من الرئيس بوتين: "لا أسمح لنفسي بمجادلة العظيم سيرغي بافلوفيتش كوروليف (عالم ومهندس صواريخ سوفيتي) بأن الفضاء ليس للنساء، لكنني سأقول إن النساء بطبيعتهن وببساطة خلقن للفضاء. لقد اختبرت ذلك.. أولا إنه شيء رائع، ثانيا انعدام الوزن هو ضرورة، وشعور لا ينضب من الحب، أنا ممتنة لبلدي ووطني على هذه الفرصة.

المصدر: RT