بوتين يزور أكاديمية الفنون القتالية في سوتشي

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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجمعا رياضيا لأكاديمية الفنون القتالية المصمم لتدريب فرق الجودو والسامبو الوطنية الروسية.

وأطلع الرئيس الروسي على قاعات الرياضة والتدريب وصالة الألعاب الرياضية وغرف تبديل الملابس المخصصة للرياضيين ووحدات التكييف وغرف العلاج الميكانيكي وأقسام العلاج وغرف الفنادق وقاعة المسابقات وكذلك متحف الفنون القتالية.

وتم إنشاء المجمع من خلال إعادة بناء ملعب الكرلنغ للألعاب الأولمبية الشتوية وبناء مجمع رياضي وتدريبي جديد. وتبلغ المساحة الإجمالية لأكاديمية الفنون القتالية 63.5 ألف متر مربع. وسيصبح المركز القاعدة الرئيسية لمنتخب الجودو الروسي.

المصدر: وكالات