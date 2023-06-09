منها أحدث دبابة "ليوبارد" ومركبات "برادلي".. لقطات توثق معدات الناتو المدمرة في زابوروجيه

نشرت مراسلون عسكريون روس لقطات عالية الجودة توثق أحدث دبابة ليوبارد "2 ايه 6" الألمانية ومركبات "برادلي" الأمريكية من المعدات المدمرة جراء المعارك في محور زابوروجيه.

وتظهر اللقطات الدبابات والمعدات الحديثة التي أرسلتها دول الناتو إلى القوات الأوكرانية.

وألحقت القوات الروسية في إطار إحباطها للهجوم الأوكراني في اتجاه زابوروجيه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات التي زودت بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة القوات الأوكرانية.

المصدر: وكالات