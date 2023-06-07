القوات المسلحة الأوكرانية تنسف خط أنابيب الأمونيا ومعه "صفقة الحبوب"

نسفت القوات المسلحة الأوكرانية خط أنابيب "تولياتي-أوديسا" للأمونيا بالقرب من قرية ماسيوتوفكا بمنطقة خاركوف. وقد انتشرت سحابة سامة مخيفة من موقع التفجير.

وكانت روسيا تقوم بتصدير غاز الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الخط، الذي حاولت روسيا إطلاقه في إطار "صفقة الحبوب"، إلا أن الجانب الأوكراني لم يوافق. وها هم يقومون بتفجيره بعد 3 أيام فقط من إعلان روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا.

وبحسب المراسلين العسكريين، فقد حملت الرياح سحابة سامة باتجاه المواقع الأوكرانية في منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركوف. وهناك قتلى وجرحى.

السلطات المحلية علقت أنه "لا توجد سموم في الهواء".

المصدر: سبوتنيك