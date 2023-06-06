شاهد.. القوات الروسية تسحق معدات عسكرية أوكرانية أجنبية الصنع وتحول دبابات "ليوبارد" إلى خردة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير معدات عسكرية أوكرانية نقلتها إليها الدول الأوروبية بما فيها دبابات "ليوبارد" الألمانية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولات الهجوم الأوكراني، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور القتال 3715 جنديا، و52 دبابة (من بينها 8 دبابات "ليوبارد" و3 دبابات AMX-10 ذات العجلات)، و207 مدرعات، و5 طائرات، ومروحيتين، و48 قطعة مدفعية ميدانية، و134 مركبة، و53 طائرة مسيرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية