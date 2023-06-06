تشييع طفل فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

تجمع الفلسطينيون خارج مستشفى في رام الله اليوم الثلاثاء حدادا على طفل فلسطيني قتل برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وتوفي الطفل الفلسطيني، ابن العامين، متأثر بجروحه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي صالح غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكان محمد التميمي قد أصيب برصاصة في رأسه الخميس الماضي خلال الإطلاق العشوائي للنيران من قبل القوات الإسرائيلية بالقرب من قريته النبي صالح بينما كان يستقل سيارة مع والده.

ونقل التميمي وهو بحالة حرجة وغير مستقرة إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، جنوب تل أبيب، بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية، بعد أن حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، فيما نقل والده إلى أحد مستشفيات رام الله.

المصدر: وكالات