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مشاهد جديدة من عاصفة ترابية تجتاح قناة السويس

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تداولت وسائل إعلام لقطات جديدة للعاصفة الترابية التي ضربت قناة السويس في مصر.

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المصدر: أ.ب.

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