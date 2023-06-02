مشاهد جديدة من عاصفة ترابية تجتاح قناة السويس

تاريخ النشر:02.06.2023 | 17:32 GMT |
آخر تحديث:02.06.2023 | 17:33 GMT | فيديوهات
تداولت وسائل إعلام لقطات جديدة للعاصفة الترابية التي ضربت قناة السويس في مصر.
المصدر: أ.ب.
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.
كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi "الثروة" التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.
يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.
رفضت السلطات التركية منح الجنسية لوجدي غنيم الداعية الإخواني المصري المدرج في قوائم الإرهاب في مصر.
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تترقب إسرائيل صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.
صرح المؤرخ الأمريكي والعالم السياسي آرون غود بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنت قواتها نفذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.
أفرجت إسرائيل اليوم عن تفاصيل أشهر عملية تجسس لصالح المخابرات المصرية داخل إسرائيل والتي كان بطلها جاسوس زرعته مصر داخل تل أبيب منذ 65 عاما.
يملك البشر اثنين من الكروموسومات الجنسية، X وY. وعادة ما يكون للذكور واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X.
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أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" بأن السلطات الألمانية كشفت عن الشخص الذي ربما شارك في عملية تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.
قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، إن الولايات المتحدة اختبرت تطبيقا في أوكرانيا، يمكن بمساعدته للسكان الوشاية بجيرانهم المتعاطفين مع روسيا بهدف التخلص منهم.
قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على نفي شركة "آبل" التعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية.
يعتقد الجميع أن الولايات المتحدة أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية كما كان مخططا تماما.. جحيمان نوويان وتنتهي المشكلة، إلا أن الوثائق تدل على عكس ذلك.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.
أساء الطيارون العسكريون الروس إلى سمعة منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي .
تعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، إثر إدارته لمواجهة نهائي الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة الفريق الإيطالي.
قال سكوت ريتر، وهو ضابط استطلاع سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد الذي طال انتظاره، لم يبدأ حتى الآن لأن الجيش الروسي يقصف باستمرار تجمعات العدو.
علق ضابط المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، على نشر وثائق وصور نادرة لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي تعرضت فيها إسرائيل لهزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
أقامت العائلة المالكة الأردنية حفل عشاء ملكي فاخر، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث حضر المدعوون من ملوك وقادة وأمراء بأزياء رسمية مرتدين الأوشحة والتيجان الملكية.
ناشدت ابنة رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبد الله السنوسي، الليبيين السماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها أمحمد الذي قتل قبل أيام في سبها.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مرعبا للعاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس الخميس.
تحدث خبير السيارات المصري، جمال عسكر، عن المعاناة التي تشهدها السوق المصرية والعالمية في تواجد السيارات وتراجع المبيعات والاستيراد بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
رد النجم الفرنسي كريم بنزيما على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، التي تمتلك حصة 30% في حقل أفروديت للغاز بإسرائيل، أنها قدمت إلى الحكومة القبرصية خطة محدثة لتطوير الخزان.
أفاد موقع "واينت" العبري، بأن هناك مخاوف في إسرائيل من محاولة الولايات المتحدة ربط تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض باتفاق نووي مع إيران.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن الأحداث في أوكرانيا تتيح فرصة لتغيير الجغرافيا السياسية لأوروبا وتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية.
أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
حذرت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة المصرية، المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، بسبب النشاط الكبير للرمال والأتربة الناتج عن العاصفة الترابية.
شهدت عدة محافظات مصرية، يوم الخميس، حالة من الطقس السيئ تسببت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، إضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، تقريرا كشفت من خلاله عن رؤية جديدة فيما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، وآخر أمين عام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا".
دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي إلى تأييد الشعب الأوغندي و"قائده الشهم" لمحاربته "الشذوذ الجنسي".
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه كان "يصلي" من أجل فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.
كشف مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسي عن مصير غواصة "دميتري دونسكوي"، أكبر غواصة نووية تم تصنيعها في العالم.
دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر الجمعة.
سيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 يونيو، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر تركي.
نقل موقع iran press، عن وسائل إعلامية قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة الفيديو المتداول الذي يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
قالت صحيفة "غارديان"، إن مسيرة جوية عسكرية أمريكية يقودها الذكاء الصناعي تمردت على مشغلها، وقامت "بقتله" أثناء اختبار محاكاة.
قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم.
تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في سخرية الجماهير من محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، وذلك بعد إصرار الأخير على تعاقد ناديه مع نجم ريال مدريد الإسباني.
أعرب المهندس السابق بالجيش الأمريكي ستيف دانر عن خشيته ألا تكون أوكرانيا مستعدة للتعامل مع حجم الصعوبات التي يمثلها بالنسبة لها هجومها المضاد.
تحت العنوان أعلاه، كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، عن العوامل التي تمنع كييف من شن الهجوم المضاد الموعود.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ترحب بأي مبادرة تهدف إلى استعادة علاقاتها مع مصر بما يتفق مع مصالح الجانبين.
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، أن سبب تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات هذه الهدنة والهدن السابقة.
في الوقت الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، تقوم زوجته بزيارة مصر.
أعلنت الدكتورة ناتاليا ماروزوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من الفواكه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد.
تابع الملايين حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله على الأميرة رجوة، وحصلت بعض لقطات الحفل على متابعات كثيرة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشتهر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لارتباطهم بتأسيس البلد أو بالحروب والغزوات والإنجازات والأحداث الكبرى، إلا أن أحدهم تميز من بين أمور أخرى، بأنه تزوج في فترة رئاسته.
قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إنه "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق قانون مكافحة المثلية الجنسية، وذلك ردا على تهديد دول غربية بفرض عقوبات على كمبالا لإقرارها القانون.
كرر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، خافيير تيباس، حديثه عن المعايير التي يجب على نادي برشلونة الالتزام بها من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
كشفت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، عن مفاجأة في الفضيحة الكبرى داخل نقابة المهندسين وحدوث أعمال شغب خلال التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.
أفادت السلطات ووسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة تشيركاسي بوسط البلاد الليلة الماضية.
صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بأن روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي أعربوا جميعا عن رغبتهم في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
لم يمنح الفرنسي كريم بنزيما، موافقته النهائية للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، رغم "الخط المفتوح" بين بطل الدوري السعودي وهداف ريال مدريد، بحسبما قال مصدر في نادي مدينة جدة.
صرح قائد كتيبة "القرم" لوكالة "نوفوستي" بأن المسلحين الأوكرانيين يطلقون النار على المدنيين في منطقة زابوروجيه الذين يحاولون مغادرة منطقة القتال.
بثت كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، حفل تخرج طلابها، وكانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، لكن بعد ساعات حذف فيديو الخطاب عن "يوتيوب".
ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال المناورات الجزائرية التكتيكية الليلية، بالذخيرة الحية بعنوان "الإصرار-2023"، التي تمت بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
تم العثور على وثائق تدل على تعامل الجيش الأوكراني مع مركز أبحاث في ولاية ميسوري الأمريكية في مدينة روبيجنويه التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أكد رجل الأعمال السوري، ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
كشف مصدر حكومي مصري، أنه وفقا لدراسة أجرتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية فإن هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
كابوس يتحقق في المنطقة بالنسبة لإسرائيل. بعد التقارب الإيراني السعودي، نتحدث عن مصر تركيا وايران الآن وحتى سلطنة عمان.
فاجأ مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، عشاق كرة القدم، يوم الخميس، بإعلانه بدون دبلوماسية عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الجاري.
قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إنه لا ينبغي أن يكون من بين الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"، أية دول انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
قالت فيولا فليتشر وهي تغالب ثقل سنوات عمرها المئة وسبعة: "لا أزال أشم رائحة الدخان وأرى النار وأجسادا سوداء ملقاة على قارعة الطريق، لا أزال أسمع هدير الطائرات في سماء المجزرة".
أعلنت الدكتورة أولغا بوتيايفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ممكن من خلال الامتناع عن التدخين والوجبات السريعة والملح الزائد.
أثار تعليق لسليمان العيسى، أحد مدربي الحراس الذين ينشطون في الدوري السعودي، الجدل بعد مقارنته بين حارس نادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو، والحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول تدمير القوات الروسية سفينة إنزال مشاة البحرية الأوكرانية "يوري فليميرينكو".
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس 1 يونيو لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، ونقلت "اسوشيتد برس" فيديو يوثق الحادث.
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات- مصر جون سو جونغ، على إقامة مصنع لشركة سامسونغ في مصر.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول درجة الانسجام بين رأي الشعب الصيني وموقف حكومته من الصراع في أوكرانيا.
تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عما يشهده سد النهضة الإثيوبي من توقف وتشغيل التوربينات، وذلك بعد عام تقريبا من تشغيل أول توربين.
رحبت دول مجموعة "بريكس" في بيان مشترك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل امرأتين جراء قصف أوكراني استهدف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا اليوم الجمعة.
قال الفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إنه سيتم في روسيا هذا العام تشكيل جيشين وفيلق عسكري ومنطقة بحرية جديدة وخمس فرق و 26 لواء ومنطقتين عسكريتين.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، واقترح مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن.
نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية.
قالت مختصة عسكرية روسية، إنه تم العثور على آثار لتكاثر عدد كبير من الجراد في قاعدة للجيش الأوكراني في الأراضي المحررة من دونباس.
أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بولندا دائما ما كانت إما عدوا لروسيا أو جزءا منها طوال التاريخ.
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".
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