مصر.. هيئة قناة السويس تصدر بيانا هاما بعد موجة سوء الأحوال الجوية في مصر

أصدرت هيئة قناة السويس في مصر بيانا هاما يوم الجمعة عقب موجة سوء الأحوال الجوية التي تأثرت بها البلاد يوم الخميس.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

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وأوضح الفريق ربيع نجاح قناة السويس يوم الخميس، في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن، بما يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية، في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد، ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بجاهزية الهيئة للتعامل مع موجة الطقس السيء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية التي تكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.

وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد يوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن، حيث تعبر 29 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.9 مليون طن، كما ستعبر 38 سفينة من اتجاه الجنوب في المجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

الفريق أسامة ربيع:" حركة الملاحة بالقناة منتظمة... وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية"



قناة السويس تشهد عبور 67 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.2 مليون طن اليوم الجمعة#Suezcanal#قناة_السويس_شريان_الحياةpic.twitter.com/pqQj0moLBR — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) June 2, 2023

وأوضح ربيع أن الإجراءات الاعتيادية في التعامل مع الطقس السيئ تتضمن تواجد مراقبي الملاحة بمركز الحركة الرئيسي على مدار الساعة لمتابعة حركة الملاحة بالقناة، والاستعانة بالمراقبة الرادارية AIS من مراقبي الحركة في حالة احتياج المرشدين لذلك، بالإضافة إلى تأمين صعود ونزول المرشدين من خلال القاطرات بدلا من اللنشات البحرية، والتنبيه على اتباع قواعد الطقس السيئ لجميع الإدارات بالهيئة والوحدات البحرية التابعة لهم.

وأكد التزام الوحدات البحرية التابعة للهيئة بإجراءات التأمين الملاحي للقناة خلال موجة الطقس السييء، مشيرا إلى استمرارتقديم خدمات عبور المواطنين بين ضفتي القناة من خلال مرفق المعديات التابع للهيئة وفقا لتعليمات السلامة البحرية وبعد التنسيق الكامل مع مكاتب الحركة بمدن القناة الثلاثة.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ ومراقبو الملاحة ومراقبو الحركة العاملين على الأجهزة الملاحية لضمان العبورالآمن لكافة السفن وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية