لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

تاريخ النشر:01.06.2023 | 15:46 GMT |
آخر تحديث:01.06.2023 | 15:47 GMT | فيديوهات
نشر الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس لقطات تظهر مراسم عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف بحضور عدد كبير كبار الضيوف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.
المصدر: وكالات
ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال المناورات الجزائرية التكتيكية الليلية، بالذخيرة الحية بعنوان "الإصرار-2023"، التي تمت بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.
علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على انسحاب الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.
فاز وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، بانتخابات الرئاسة الأربعاء، ليصبح أول شخص مثلي الجنس يتولى هذا المنصب في العالم.
تترقب إسرائيل صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إنه "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق قانون مكافحة المثلية الجنسية، وذلك ردا على تهديد دول غربية بفرض عقوبات على كمبالا لإقرارها القانون.
نشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورة لزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة، وقد برز غياب رئيسين عنها فمن هما؟
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تريد تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وأنّه بناء على ذلك "نعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية".
قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.
قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.
علق ضابط المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، على نشر وثائق وصور نادرة لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي تعرضت فيها إسرائيل لهزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
أساء الطيارون العسكريون الروس إلى سمعة منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي .
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتصفية عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.
بدأ علماء صينيون في حفر حفرة بعمق أكثر من 10 آلاف متر، فيما قالت "بلومبيرغ" إنه يأتي في إطار مساعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاكتشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن "احتكاك" دبلوماسي جديد بين إسبانيا والمغرب، حيث تقدمت مدريد بشكوى رسمية إلى الرباط لوصفها سبتة ومليلية بالمغربيتين في وثيقة أرسلتها للمفوضية الأوروبية.
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الأسطول الجوي الإيراني على استعداد لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والقاهرة.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
قالت فيولا فليتشر وهي تغالب ثقل سنوات عمرها المئة وسبعة: "لا أزال أشم رائحة الدخان وأرى النار وأجسادا سوداء ملقاة على قارعة الطريق، لا أزال أسمع هدير الطائرات في سماء المجزرة".
قال الكاتب والباحث الاسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي إن عرض فيلم ( صبي من السماء) في اسرائيل لتشويه صورة الأزهر الشريف فشل فشلا ذريعا.
أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
أقر الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور، بنجاحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حيث اجتمعت على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات الإيطالية والموساد الإسرائيلي.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر الوثائق والصور النادرة لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي تلقت فيها هزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
ندّدت الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي المتهوّر بعد قيام برلين بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.
أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
أعلنت السلطات الأوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة ومقاطعة كييف وعمل أنظمة الدفاع الجوي.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ من منظومة "باتريوت" للصواريخ المضادة الأمريكية الصنع، على طريق سريع مزدحم في كييف أثناء تفعيلها في أرجاء العاصمة.
شوهدت بحوزة مسلح مكسيكي، منظومة صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من طراز FGM-148 Javelin، يعتقد أنها من الأسلحة التي سلمتها واشنطن لكييف بكميات كبيرة.
تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة هامة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقب استقباله لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة.
"لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة".. هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، افتتاحيتها حول خطة تسعى إليها تل أبيب مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة.
وصلت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، العاصمة الأردنية عمان، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة آل سيف.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، تقريرا كشفت من خلاله عن رؤية جديدة فيما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.
في منطقة كورسك داخل روسيا قامت القوات المسلحة الروسية بإسقاط أول طائرة بريطانية مسيرة من طراز Malloy Aeronautics T150، حاولت اختراق المنطقة الحدودية لروسيا.
حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بشأن الخطة الاقتصادية التي قدمها النادي لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.
قالت وكالة الطاقة الذرية يوم الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
أطلقت العديد من الدول مشاريع تهدف لتنويع مسارات الشحن الدولي وشحن البضائع خلال فترة زمنية أقصر من المسارات التقليدية وفي مقدمتها قناة السويس.
تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.
يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة
كشفت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، عن مفاجأة في الفضيحة الكبرى داخل نقابة المهندسين وحدوث أعمال شغب خلال التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.
أقر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويبعد بالتالي شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات هجومية ناجحة لمفرزة اللواء الخامس للبنادق الآلية والقوات الخاصة "أحمد" الشيشانية في منطقة ماريينكا.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن خسائر قوات كييف خلال اليوم الماضي شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.
نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة لبحيرة تنجانيقا، حيث رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.
أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر، تخلص مصر من عدد من الأجانب بلغ قرابة الـ400 أجنبي من العاملين.
بثت كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، حفل تخرج طلابها، وكانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، لكن بعد ساعات حذف فيديو الخطاب عن "يوتيوب".
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن صباح اليوم الخميس، محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في بيلغورود.
قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إنه لا ينبغي أن يكون من بين الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"، أية دول انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأربعاء، بأن تسجيلا صوتيا كشف احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب، بوثيقة سرية بشأن إيران.
شهدت نقابة المهندسين المصرية أعمال شغب وصفها البعض بـ"الفضيحة"، حيث قرروا سحب الثقة من نقيب المهندسين، وعند فشل سحب الثقة لجأوا إلى إحداث أعمال شغب.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة.
وافقت الجهات الأمنية المصرية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وضيفه الوداد المغربي المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ألبرت كريموف، أنه تم بيع جميع الأصول الروسية بما فيها المصنع في مدينة كالوغا، إلى شركة "أفيلون" وذلك بصورة قطعية ونهائية لا رجعة فيها.
تقرر تزويد الجيش الروسي بأنظمة "باروديست" للحرب الإلكترونية ودخلت أول قطع من هذا النظام الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية، حسبما نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر في الدفاع الروسية.
اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه لا سبب لاعتبار هجرة مساعدة سابقة لجو بايدن، المزمعة إلى روسيا "عملية تأثير" روسية، مرجحا أن تكون هذه محاولة لتعقيد إعادة انتخاب الأخير.
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وضع أمام دول حلف الناتو، شرطا للمشاركة في قمة فيلنيوس التي ستنعقد في شهر يوليو المقبل.
تم ربط 30 بنكا روسيا بنظام الدفع الصيني CIPS، وهو نظام نظير لمنظومة المصارف "سويفت" كما تنتظر الآن عشرات البنوك للموافقة على طلبات انضمامها إلى نظام الدفع الصيني.
فازت المقاولون العرب وفاركو إنترناشيونال المصريتان بعقد لإنشاء مصنع للأدوية في السعودية بقيمة 155 مليون ريال، على مساحة 20 ألف م2.
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا وزاريا، بإيقاف مسؤولين أمنيين كبيرين وإحالتهما للتحقيق، وتشكيل لجنة تحقيق للأحداث التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، في السجن المركزي.
أعلنت وزير الخارجية النرويجية أنيكين خويتفيلت، أن نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، المنعقد في أوسلو.
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وفدا روسيا رفيعا من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الروسية.
أكد دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن الوحدات الشيشانية أظهرت أداء جيدا بمنطقة العملية الخاصة، معربا عن أمله بأن يحالفها النجاح في معارك تحرير بلدة مارينكا أيضا.
قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم.
رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي حصل عليها في نهائي الدوري الأوروبي.
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى "حرب ضد الغرب".
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 آخرين بجروح في قصف شهدته منطقة مايو (سوق 6) جنوبي العاصمة الخرطوم، ظهر يوم الأربعاء.
نقذت شركة inDrive الروسية حملة كبيرة لإنارة الشوارع وجعل المدن أكثر أمانا، عبر استخدام لافتات الإعلانات الضخمة.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته المطلقة في انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن الجيش الروسي دك بقذائف "الشمس الحارقة" الثقيلة تجمعات اللواء 103 الأوكراني على اتجاه كوبيانسك بجمهورية لوغانسك.
علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على احتمالية انتقال نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مسابقة دوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
حقق إشبيلية إنجازا تاريخيا بفوزه على روما في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح 4-1 أمس الأربعاء، إذ أصبح الفريق الأندلسي البطل القياسي للمسابقة القارية برصيد سبعة ألقاب.
خفضت مصر شروط منح الإقامة للأجانب من أجل توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
أكد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن قوات نظام كييف ليس لديها فرصة للانتصار في المواجهة مع روسيا، ولن تكون قادرة على الحسم مهما فعلت.
تواجه شركة النحاس المصرية العريقة، أزمة كبرى تهدد بتصفيتها، حيث تتكبد الشركة خسائر فادحة منذ عام 2019.
في غارة جوية إسرائيلية سميت عملية "أوبرا" وتعرف أيضا بالاسم الرمزي "بابل" دمر المفاعل العراقي "أوزيراك" في موقعه القريب من جنوب شرق بغداد يوم السابع من يونيو عام 1981.
كشف مدرب نادي الأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل.
توج إشبيلية بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح الأربعاء في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الرائد مروان الحازمي إحباط محاولة ترويج أكثر من 4 ملايين من الأقراص المخدرة وتوقيف مروجيها في الرياض.
أعلنت وزارة القوى العاملة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل.
"إصلاح جذري للكتب المدرسية في مصر".. "ثورة في المناهج المصرية"، هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرها المطول حول تغيير المناهج في مصر.
انتقد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بشدة الشعار القومي "المجد لأوكرانيا"، مشبها إياه بالتحية النازية "Sieg Heil" والنظير الكرواتي "من أجل الوطن - جاهزون".
بدأت 3 شركات من روسيا وبيلاروس في تصنيع منظومة ليزر قادرة على إصابة المسيّرات الجوية على مسافة عشرات الكيلومترات.
أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية عن نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية في مصر.
أفادت صحيفة Responsible Statecraft بأن حلف الناتو أعد خطة سرية لمواجهة عسكرية مع روسيا.
تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن التأقلم في السعودية وحفل الاستقبال الذي حظى به خلال تقديمه كلاعب جديد لـ "العالمي".
انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الأداء التحكيمي للإنجليزي أنتوني تايلور، حكم نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.
علق الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ على الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن "من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها".
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني لي شانغ فو الاجتماع به هذا الأسبوع في سنغافورة.
منعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، صحفيي "رويترز" و"بلومبرغ" و"وول ستريت جورنال" من حضور اجتماعها المزمع عقده في 4 يونيو في فيينا.
بدأ منذ قليل الاجتماع الثنائي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
أعلنت منى ناصر مساعدة وزير المالية إن حوالي 112 كيلو غراما من الذهب دخلت مصر منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج.
توفي اليوم الخميس، علي أحمد الفزاع العواملة، مستشار عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، عمر 69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به ما استدعى دخوله للمستشفى.
هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية.
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