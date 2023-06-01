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لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

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نشر الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس لقطات تظهر مراسم عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف بحضور عدد كبير كبار الضيوف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.

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المصدر: وكالات

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