 
مباشر

العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة
RT @RHCJO
حفل زفاف ولي عد الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf9e

مُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.

وقال الديوان في بيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وعُقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا