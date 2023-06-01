العاهل الأردني يصدر قرارا ملكيا بمنح قرينة ولي العهد لقب الأميرة

مُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.

وقال الديوان في بيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله#الأردنpic.twitter.com/3Qc4Cknoqw — RHC (@RHCJO) June 1, 2023

وعُقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

مباشر: مراسم عقد قران وزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين



Live: The wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein and Miss Rajwa Khalid Alseif#CelebratingAlHusseinhttps://t.co/KwcYqtODHK — RHC (@RHCJO) June 1, 2023

المصدر: RT