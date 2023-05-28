قادة الجيش والشرطة الإيرانية يزورون الحدود الأفغانية عقب اشتباكات مع قوات طالبان

زار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العميد كيومارس حيدري ونائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي الحدود الإيرانية الأفغانية اليوم الأحد بعد يوم من اشتباكات دموية مع قوات طالبان.

وقال حيدري خلال زيارته إن القوات الإيرانية "منتشرة في جميع الحدود (المجاورة) تقريبا وأكد أن طهران تحترم القانون والأنظمة الدولية.

بدوره قال القائد رضائي إن الزيارة تهدف إلى "تشجيع قواتنا وكذلك تقييم ما يجب على الجانبين القيام به لمنع تكرار مثل هذه الاشتباكات."

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل اثنين من حرس الحدود الإيرانيين بعد أن فتحت قوات حركة "طالبان" النار على نقطة تفتيش حدودية ساسولي في منطقة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان صباح يوم السبت.

المصدر: رابتلي