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استقبال مهيب لسلطان عمان في طهران

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استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر سعد آباد بطهران اليوم الأحد .

ووصل سلطان عمان إلى طهرات تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، وذلك في إطار الزيارة الأولى له إلى إيران منذ توليه العرش.

وقال التلفزيون الإيراني إن السلطان هيثم ترأس وفدا كبيرا ضم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، كما نقلت وكالة أنباء إيرنا أن مسائل الاستثمار والنفط والغاز ستكون على جدول المحادثات بين الطرفين. 

المصدر: AP

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