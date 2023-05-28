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أول طائرة صينية محلية الصنع تنفذ رحلتها التجارية الأولى

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نجحت أول طائرة صينية محلية الصنع، اليوم الأحد، في تنفيذ أول رحلة تجارية لها وهبطت بسلام في مطار بكين الدولي اليوم الأحد.

وكانت الطائرة "سي 919" قد أقلعت من شنغهاي وعلى متنها 130 راكبا وهبطت في مطار العاصمة الصينية بكين بعد أقل من ساعتين. 

وطائرة "سي 919" هي أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا طورتها شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك".

وتخطط الشركة لبناء 150 طائرة C919 كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية السابقة.

المصدر: وكالات

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