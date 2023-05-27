شاهد.. عناصر طالبان يهاجمون نقطة حدودية إيرانية

أدت اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان اليوم السبت في منطقة ساسولي الحدودية مع أفغانستان بمحافظة سيستان وبلوجستان إلى مقتل جنديين إيرانيين ومقاتل من طالبان.

وتظهر لقطات مقاتلي طالبان وهم يطلقون النار من أسلحتهم على الحدود بين سيستان وبلوشستان بإيران ومقاطعة نمروز بأفغانستان.

واتهم قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد قاسم رضائي قوات تابعة لحركة "طالبان" بإطلاق النار صوب مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية المحاذية لأفغانستان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبان عبد نافع تاكور إن أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية.

المصدر: وكالات