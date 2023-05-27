مشاهد جديدة لتبادل إطلاق النار بين إيران وحركة "طالبان" على الحدود

تبادل عناصر حركة "طالبان" وحرس الحدود الإيراني لإطلاق النار الكثيف على الحدود الإيرانية-الأفغانية اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن نائب قائد الشرطة في البلاد الجنرال قاسم رضائي اتهم طالبان بإطلاق النار صباح اليوم السبت على حدود إقليمي محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإقليم نمروز الأفغاني.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية وقوع اشتباك بين حرس الحدود وعناصر من حركة "طالبان"، ولم تذكر أسباب الاشتباك.

المصدر: وكالات