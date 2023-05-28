منظومة "تور" الصاروخية الروسية المضادة للطائرات تدمر طائرات مسيرة أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز تور-إم1 تؤدي مهامها القتالية لتدمير طائرات استطلاع مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.
وبمساعدة محطة الرادار اكتشفت وحدات منظومة "تور" المضادة للطائرات طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من الحافة الأمامية لموقع القوات الروسية. وبعد تحديد الأهداف أطلقت منظومة "تور" صواريخ دمرت طائرات مسيرة للعدو.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية