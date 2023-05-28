 
مباشر

منظومة "تور" الصاروخية الروسية المضادة للطائرات تدمر طائرات مسيرة أوكرانية

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve1p

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز تور-إم1 تؤدي مهامها القتالية لتدمير طائرات استطلاع مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وبمساعدة محطة الرادار اكتشفت وحدات منظومة "تور" المضادة للطائرات طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من الحافة الأمامية لموقع القوات الروسية. وبعد تحديد الأهداف أطلقت منظومة "تور" صواريخ دمرت طائرات مسيرة للعدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة