استقبال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في مطار طهران بعد تبادل السجناء مع بلجيكا

عاد أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي أطلق سراحه ضمن صفقة تبادل السجناء مع بلجيكا إلى طهران اليوم الجمعة.

وأجرت بلجيكا وإيران عملية تبادل السجناء في وقت سابق من اليوم في عمان.

وتم القبض على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في عام 2018 خلال رحلة عائلية للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم إرهابي ضد مسلحين من جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنفها منظمة إرهابية.

وبحسب السلطات البلجيكية، فإن الأسدي هو الذي سلم مكونات المتفجرات لاثنين من المتواطئين في بلجيكا، كانا يحاولان تنفيذ الهجوم، وصدر حكم قضائي في حقه بالسجن 20 عاما.

المصدر: وكالات