كوريا الجنوبية تطلق صاروخ "نوري" بعد تأجيل

بعد تأجيل يوم الأربعاء أجرت كوريا الجنوبية أول إطلاق قمر صناعي تجاري على متن صاروخ نوري الفضائي المحلي الصنع اليوم الخميس.

وقررت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء إطلاق صاروخ "نوري" إلى الفضاء بعد يوم واحد من التأجيل بسبب مشكلة في الاتصالات الخاصة بكمبيوتر التحكم في الإطلاق وذلك قبل حوالي 3 ساعات من قرار الإطلاق المخطط.

وذكرت الوزارة أن مهندسي الفضاء الكوريين الجنوبيين قاموا بفحص النظام طوال ليل أمس حتى صباح اليوم وأصلحوا المشكلة.

المصدر: وكالات