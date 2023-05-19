لحظة وصول زيلينسكي إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

نشرت وسائل إعلامية مقطع مصور يظهر لحظة وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية بدورتها الـ32.

وفي الفيديو يظهر زيلينسكي وهو يترجل من على متن الطائرة الحكومية الفرنسية التي أقلته من بولندا إلى السعودية، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

المصدر: RT