أظهرت مقاطع فيديو لحظة تدمير طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة بنات في بيت لاهيا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت في الساعات الأخيرة على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، من بينها منصات استخدمت في الأيام الأخيرة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضاف في بيان أن القصف استهدف منصتين في حي الزيتون شمال قطاع غزة، وأنه أحبط بذلك إطلاق الصواريخ منهما.

المصدر: RT