 
مباشر

لحظة تدمير طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة بنات في بيت لاهيا

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vavd

أظهرت مقاطع فيديو لحظة تدمير طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة بنات في بيت لاهيا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت في الساعات الأخيرة على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، من بينها منصات استخدمت في الأيام الأخيرة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضاف في بيان أن القصف استهدف منصتين في حي الزيتون شمال قطاع غزة، وأنه أحبط بذلك إطلاق الصواريخ منهما.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا