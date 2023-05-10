البابا فرنسيس يستقبل بابا الأقباط تواضروس الثاني في الفاتيكان

التقى البابا فرنسيس مع بابا الأقباط تواضروس الثاني اليوم الأربعاء في الفاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية التي يعقدها بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس.

وقام فرنسيس بجولته المعتادة في ساحة القديس بطرس في عربة التسوق الخاصة به ليحيي المؤمنين ويقبل الأطفال قبل أن ينضم إليه البابا تواضروس الثاني.

ويزور تواضروس الثاني الفاتيكان هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى الخمسين للقاء بين البابا بولس السادس والبابا القبطي شنودة الثالث في عام 1973.

المصدر: AP