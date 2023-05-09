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وصول بوتين إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري بمناسبة عيد النصر

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ضيوف أجانب إلى الساحة الحمراء لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ78 للانتصار على النازية.

ووصل إلى موسكو التي تحتفل اليوم الثلاثاء بعيد النصر الرؤساء الكازاخي قاسم جومارت توكايف والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والقيرغيزي صادر جاباروف والطاجكي إمام علي رحمون والتركماني سيردار بردي محمدوف والأوزبكي شوكت ميرضيائيف وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي

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